Bonne nouvelle pour nos amis Liégeois. La cité ardente n’a pas été oubliée et un restaurant Burger King devrait y ouvrir ses portes prochainement. Kevin Derycke, le CEO de Bruger King, évoque le début de l’année 2018.

Dans un entretien accordé à nos confrères de la DH, Kevin Derycke, le CEO de Bruger King, annonce l’arrivée d’un Burger King à Liège. Après Charleroi, Anvers, Namur et Bruxelles, la Cité ardente aura donc elle aussi doit à son fast-food : « Liège fait partie de nos priorités », reconnaît Kevin Derycke. « L’attente y est très forte, et en fonction des permissions qui nous seront délivrés, il est plus que probable que l’ouverture se fasse début 2018 ».

Encore un peu de patience, donc.