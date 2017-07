Warneton: André Boucq emporté par la maladie après 17 ans de combat

André Boucq, 55 ans, se sera battu jusqu’au bout mais la maladie a été plus forte. « Papa est parti cette nuit ! Après 17 années à combattre sa maladie qui l’a vaincu. Il est parti en Héros. Sereinement et en paix » a posté sur Facebook, le fils d’André. Son combat, long de 17 ans, contre la maladie de Charcot, que l’on appelle aussi SLA pour sclérose latérale amyotrophique s’est donc terminé dans la nuit de mercredi à jeudi.

Cette maladie neurologique, à évolution rapide presque toujours mortelle, attaque directement les cellules nerveuses (neurones) responsables du contrôle des muscles volontaire. Elle appartient au groupe des maladies connues comme étant des maladies des neurones moteurs qui sont caractérisées par la dégénérescence progressive et la mort de ces derniers.

Cette affection neurodégénérative provoque des paralysies progressives allant jusqu’à la défaillance respiratoire. Dans un entretien qu’il nous avait accordé le 26 août 2014, André Boucq expliquait que la maladie lui est tombée dessus sans prévenir. « Chez moi, la maladie s’est déclarée en 2000 alors que j’avais 38 ans, reprend André. J’ai commencé par ressentir des crampes aux jambes 4-5 fois durant les nuits. Alors que j’aimais faire du footing, je n’y arrivais plus et j’étais souvent fatigué. Ça a duré des années. Puis je suis allé voir un neurologue à l’hôpital de Menin. Il a immédiatement diagnostiqué la SLA mais sans vraiment me dire ce que c’était excepté que c’est dégénératif et musculaire. Lorsque je lui ai demandé pour retourner travailler, il m’a dit que je ferais mieux de m’occuper de ma famille. Que mon espérance de vie était de trois à cinq ans. »

Une force mentale incroyable

Entouré de sa famille et de ses deux enfants âgés de 13 et 2 ans à l’époque, il va entamer un long combat contre la maladie et il va également se démener pour que la maladie de Charcot soit mieux connue du public. N’hésitant pas à pousser un coup de gueule en pointant du doigt l’industrie pharmaceutique. « Nous sommes à peine 1.000 à souffrir de cette maladie en Belgique, expliquait André. Ce n’est pas assez pour que les firmes pharmaceutiques s’intéressent à nous. Nous ne sommes pas rentables contrairement aux séropositifs… Par contre, comme la maladie de Charcot est en partie liée à Alzheimer sur laquelle les laboratoires travaillent beaucoup, je garde espoir. Ce qui me maintient vraiment en vie, c’est le moral et mes deux apéros par jour. Le pastis, ce sont des plantes, hein ! » Et de partir dans un grand éclat de rire.

Malgré la souffrance, il parvenait à rester digne et avait toujours le mot pour rire et n’oubliait jamais de rappeler à ses proches de profiter de la vie et ne pas oublier de vivre. Un personnage touchant, courageux et hors norme qui laissera très certainement de bons souvenirs à ceux qui ont croisé sa route. À sa famille, ses amis, la rédaction de Nord Eclair adresse ses plus sincères condoléances.