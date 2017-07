Les policiers ont fouillé le magasin et l’alerte vient d’être levée au grand magasin FNAC, rue Joffre à Liège. Le magasin avait été fermé vers 13 heures suite à une alerte à la bombe et un périmètre de sécurité avait été mis en place. À 14h40, il a été levé aussi.

Fin de l’opération place Saint-Lambert à Liège pour les policiers. Il y a une heure les responsables de la FNAC de la place Saint-Lambert à Liège avaient été avertis d’une éventuelle bombe placée dans leur magasin.

Ils avaient de suite fait évacuer le magasin et fermé les grilles d’entrée. Prévenue, la police de Liège avait aussitôt fermé l’accès à la rue Joffre, du rond-point Opéra jusqu’à la place Saint-Lambert. Des vérifications ont été effectuées et il s’avère qu’il n’y avait rien d’inquiétant. L’hypothèse d’un plaisantin est donc plus que jamais privilégiée. Le magasin va rouvrir et la circulation automobile est rétablie.

Accès fermé côté place Saint-Lambert aussi. (photo : P.L.)