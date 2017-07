Wallonie-Picarde: Musique et plage au programme de ce week-end

C. P.

Ce week-end, diverses activités sont au programme, aussi cool les une que les autres. À Tournai, le sable est à l’honneur, avec Tournai-les-Bains et la course de radeaux. Mais ça bouge aussi à Peruwelz avec la fête de la Sainte-Anne. Mais la musique est aussi au programme, avec Les Gens d’Ere et la Ducasse de Comines.