ISPPC: un parachute doré de 400.000 euros pour Laurent Lévêque

Mercredi, l’administrateur général de l’Intercommunale de Santé Publique du pays de Charleroi est venu rendre armes et bagages à la direction. L’homme a pris la porte de sortie, évoquant un acte équipollent à rupture. Plus précisément, il dénonce des modifications et des comportements qu’il attribue à l’intercommunale et à son président. Ces agissements, qui toucheraient à la nature même de ses fonctions, constitueraient selon lui une rupture unilatérale du contrat qui le lie à l’ISPPC. En d’autres termes, Laurent Lévêque s’il quitte bien le bateau, ne démissionne pas pour autant.

Voici les détails du parachute doré avec lequel il espère quitter l’ISPPC !