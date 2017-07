Le nombre de visiteurs à nouveau en baisse dans les centres commerciaux belges

Les seize plus importants centres commerciaux de Belgique ont attiré, au deuxième trimestre 2017, quelque 20,69 millions de visiteurs, un chiffre en baisse de 1,19 % par rapport à l’année précédente, selon les chiffres de BLSC (Belgian Luxembourg Council of Shopping Centers) publiés vendredi.

« Pour le premier semestre 2017, le nombre de visiteurs de ces centres était de 42.965.927, soit une baisse de -0.45 % par rapport au premier semestre 2016 », précise le BLSC qui regroupe les plus importants propriétaires, investisseurs et managers des centres commerciaux et retail parks en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.