La SNCB et Infrabel invitées à agir pour améliorer la ponctualité des trains!

La SNCB et Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, doivent élaborer un «plan d’action ponctualité» afin d’améliorer le service aux voyageurs qui prennent le train. Le ministre de la Mobilité François Bellot leur en a fait la demande par courrier début juillet et convoquera une réunion à la rentrée de septembre, a indiqué vendredi son cabinet.

Bien que, globalement, la ponctualité des trains se soit améliorée entre janvier et avril 2017, elle s’est détériorée dans le courant du mois de mai, notamment en raison de la chaleur et de fortes variations de température. Le ministre de la Mobilité a envoyé un courrier début juillet aux dirigeants de la SNCB et d’Infrabel pour leur demander d’élaborer un «plan d’action ponctualité», qui sera discuté à la rentrée de septembre lors d’une réunion convoquée par le ministre, précise son cabinet.

Plusieurs mesures ont déjà été annoncées - tant par les sociétés de chemin de fer que par le ministre - pour essayer de réduire les problèmes engendrant des retards. La SNCB accorde une attention particulière aux premiers départs des trains - qui peuvent avoir un impact sur la suite du trafic - et tente de réduire le nombre de pannes de matériel. François Bellot, quant à lui, a demandé que soient désignés des «managers de ligne» chargés de suivre la ponctualité sur certaines lignes problématiques, comme celles reliant Bruxelles à Luxembourg et Bruxelles à Quévy. Ils ont commencé cette mission début 2017.