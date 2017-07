Rallye de Finlande (WRC): journée terminée pour Ogier, qui a cassé sa suspension: l'occasion en or pour Thierry Neuville?

À l’issue de l’ES4, le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota) était en tête devant son compatriote Esapekka Lappi (Toyota) à 5 sec 3/10 et l’Irlandais Craig Breen (Citroën) à 8 sec 1/10. Le dauphin d’Ogier au classement des pilotes, le Belge Thierry Neuville (Hyundai), était 9e à 19 sec 4/10.

Le Néo-Zélandais Hayden Paddon (Hyundai) ne terminera pas non plus la journée, après avoir abîmé son véhicule également dans l’ES4.

Pour rappel, Thierry Neuville, revenu à onze longueurs de Sébastien Ogier au Championnat du monde des rallyes (WRC), aborde la manche finlandaise, la plus rapide du calendrier, avec l’intention d’attaquer pour grappiller encore des points sur le Français qui doit endiguer l’hémorragie. La tuile vécue par Ogier ce vendredi pourrait donc s’avérer décisive. Et après huit épreuves, la course au titre mondial est la plus serrée depuis le duel entre Sébastien Loeb (Citroën) et Mikko Hirvonen (Ford) en 2009.