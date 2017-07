Juste à côté de Comines: Bellewaerde joue les prolongations

Le 22 juillet, le parc au lion a en effet lancé sa sympathique série de « Nocturnes estivales ».

Chaque été, la direction du site permet aux plus grands de ses fans de pouvoir profiter des attractions et des animaux de Bellewaerde plus longtemps.

Vous avez loupé la nocturne de samedi dernier ? Rassurez-vous, il y en a quatre autres au programme, tout au long de l'été.

Les quatre prochains samedis (ce 29 juillet puis les 5, 12 et 19 août), il vous sera ainsi possible de prolonger le plaisir en testant toutes les attractions jusqu'au bord du soir. En plus de plusieurs autres surprises...

Retrouvez le programme complet des activités organisées lors de ces journées spéciales dans notre journal papier de ce samedi 29 juillet 2017 ou dans notre édition digitale...