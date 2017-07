Ploegsteert: à la découverte des papillons et libellules

Vous aimez les insectes volants et vous vous intéressez aux différentes espèces de votre région, alors cette activité est faite pour vous. Dimanche matin, la Réserve Naturelle Ornithologique de Ploegsteert organise un recensement des papillons et libellules du coin. Comme il y a deux ans, c’est Martin Windels qui s’occupe de la visite qui démarre à 9 heures pétantes.

C. P.

COM

Ce dimanche, l’ASBL Réserve Naturelle Ornithologique de Ploegsteert et Lys Nature organisent un recensement de libellules et de papillons à la réserve. Martin Windels est l’organisateur de cette sortie matinale. « Nous réunissons tous les participants à 9h pour le départ. On espère que la météo nous sera favorable, pour faire vivre une belle expérience aux participants ». Ce n’est pas la première fois qu’une telle activité est proposée pour découvrir les espèces du coin.

Pour découvrir le reste de l’article, c’est ici.