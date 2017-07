Leuze: Jeannine victime d'un «marchand de sommeil»

Un deux-pièces de moins de 50 m², sous les toits, pas d’eau chaude au seul évier dans la cuisine, une simple cabine de douche sans lavabo dans un placard en guise de salle de bain, et cela pour 380 euros de loyer, chauffage compris, mais coupé entre avril et septembre. Le tout saupoudré d’un lit de cafards à tous les étages… Jeanine, 62 ans, au chômage et atteinte d’une maladie respiratoire, est dégoûtée de ces lieux qu’elle occupe depuis 2013. Elle a reçu le renon de son propriétaire. Les plaintes de sa fille et de son beau-fils auprès du propriétaire n’ont pas plu...

Le propriétaire accuse sa locataire d’avoir transformer son logement en taudis. Mais dans les autres logements, ce n’est pas vraiment mieux. Retrouvez cette histoire en images et en vidéo sur votre édition digitale de Nord Eclair