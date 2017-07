Une semaine en or pour le Premier ministre ! Il a un accord sur le budget et sur une nouvelle salve de réformes socio-économiques, décrochant même le titre de « nouveau numero uno » dans la presse flamande. Lors du long entretien qu’il nous a accordé, où il revient sur tous les sujets, Charles Michel nous a parlé aussi du droit de se déconnecter de son smartphone, un des projets adoptés cette semaine, avec le coach dédicacé au burn-out.

C’est une belle semaine pour vous et le MR, non ?

C’est une belle semaine pour le pays. On a activé une batterie de mesures économiques et sociales complémentaires. Avec la perspective d’un gouvernement wallon qui peut contribuer à renforcer ce que l’on fait au fédéral et donner un nouvel élan à la Wallonie. Je suis content pour Willy Borsus qui est un ami proche.

La presse flamande est dithyrambique…

J’espère que la francophone le sera samedi… Non, je plaisante… Je reste sobre et je garde mon sang-froid. Je n’ai aucun sentiment d’euphorie. C’est un encouragement à continuer le travail…

Le burn-out et le droit à la déconnexion

Plus de flexibilité dans l’emploi, cela signifie aussi moins de bien-être et de qualité de vie ?

Je veux au contraire un équilibre intelligent entre les deux. Les nouvelles technologies modifient la relation au travail et il faut adapter son cadre. Je parlerais plus volontiers d’agilité que de flexibilité. Dans le secteur de l’e-commerce, ne pas s’adapter aux défis d’aujourd’hui, c’est perdre des milliers d’emplois au bénéfice des pays voisins. Mais c’est aussi une question d’équilibre avec des situations familiales qui évoluent : peut-être seriez-vous content de travailler plus une semaine et moins la suivante pour être plus disponible pour vos enfants ? Cette agilité peut favoriser l’équilibre. On veut par ailleurs mieux anticiper le burn-out. Un coach lui sera dédicacé dans les entreprises de plus de cent salariés. On va instaurer une possibilité de déconnexion pour les travailleurs hors du temps de travail. Dans un autre registre, la ministre de la Santé, Maggie De Block, se soucie de mieux rembourser les consultations chez un psychologue…

Un droit à la déconnexion, vous voulez dire de son smartphone ?

Oui, nous sommes tous l’otage de nos smartphones. Ne pas répondre dans les dix minutes à un mail, vous imaginez… Avec le ministre Peeters, on veut offrir cette possibilité… Mais je parlerais aujourd’hui de faculté de déconnexion. À ce stade, nous souhaitons stimuler le débat avec les partenaires sociaux (patrons et syndicats, NdlR) pour envisager ensuite un cadre légal permettant à l’employé d’avoir un droit à la déconnexion.

