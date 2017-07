Mouscron: Jean-François Six, le roi du saumon fumé

Rédaction en ligne

Depuis tout petit, Jean-François Six vit au milieu des poissons. Avec son papa, Bernard, il a commencé l’élevage de truite en bassin et il est resté dans ce milieu car il se sent comme un poisson dans l’eau. Installée depuis deux générations à Mouscron, la société Six Fumaisons a laissé la truite de côté pour se spécialiser dans le saumon fumé à l’ancienne.