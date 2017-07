Libramont: le Premier ministre Charles Michel (MR) en visite à la Foire

Plusieurs membres du gouvernement wallon et du gouvernement fédéral étaient présents dans les allées de la Foire ce samedi. René Collin et Willy Borsus, nouveau ministre-président wallon, étaient bien sûr présents. Tout comme Denis Ducarme, nouveau ministre fédéral de l’Agriculture. Charles Michel est venu ensuite les rejoindre.

Accueilli sur le champ de foire peu avant 13 heures par le ministre wallon de l’Agriculture, René Collin, qui lui a offert un panier de produits wallons, Charles Michel a parcouru en toute décontraction les allées de la Foire, serrant une myriade de mains et acceptant de bon gré photos et autres «selfies» avec de nombreux visiteurs.

Charles Michel était accompagné de sa compagne et de sa fille d’un an et demi, à laquelle il a fait découvrir «l’espace caresse» de la Foire, un endroit sécurisé qui permet aux enfants et leurs parents d’approcher et de caresser divers animaux de la ferme (poussins, lapins, chèvres, poulains...).

Mais le Premier ministre était aussi accompagné de plusieurs membres de sa famille politique puisque les ministres fédéraux Denis Ducarme (Agriculture) et Marie Christine Marghem (Environnement, Développement durable, Energie), pour le fédéral, et le nouveau ministre-président wallon, Willy Borsus, étaient présents aux côté de Charles Michel.

L’attelage libéral s’est notamment arrêté aux stands de la coopérative laitière Faircoop, de l’Association wallonne de l’élevage, des syndicats agricoles Fwa et Fugea mais aussi au stand de l’entreprise Clarinval Constructions dont l’un des gérants n’est autre que le député-bourgmestre MR de Bièvres, David Clarinval.