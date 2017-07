Lahamaide: révolution de la patate et pose de bigoudis au menu

Tout le charme de la ruralité, c’est l’essence même du petit Ecomusée de Lahamaide, dans le Pays des Collines. Un musée où les objets sont bien vivants et servent même de prétexte à des fêtes de village… à l’image de la fête de la moisson, les 4, 5 et 6 août.

Sans pomme de terre, l’Europe n’aurait jamais pu conquérir l’Amérique et, encore moins, connaître le développement démographique qui a été le sien ! Cette réalité historique sera au centre des activités, pour le moins originales, développées par l’Ecomusée du Pays des Collines, lors de sa fête de la moisson. « La philosophie de cet événement, comme celle du musée, est d’évoquer le monde rural au sens large du terme », explique André Cotton, conservateur de l’Ecomusée. « Bien sûr, on y évoque la disparition des petites exploitations agricoles, mais plutôt que se lamenter, nous préférons envisager cela dans la bonne humeur et en profitant des bienfaits locaux : pain, bière et autres produits issus des circuits courts ».

