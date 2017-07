Crise de la Corée du Nord: Trump hausse le ton et menace la Chine

«Je suis très déçu par la Chine (...) Ils ne font RIEN pour nous avec la Corée du Nord, hormis parler», a-t-il écrit sur Twitter. «Nous ne permettrons plus que cela continue. La Chine pourrait facilement résoudre ce problème!», a ajouté le président américain.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juillet 2017

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juillet 2017

En réaction à ce second tir de missile balistique intercontinental en un mois, les Etats-Unis et la Corée du Sud ont mené un exercice militaire en utilisant des missiles tactiques (ATACMS) sol-sol américain et des missiles balistiques sud-coréens Hyunmoo II, les chefs militaires américains et sud-coréen ayant discuté d’«options de réaction militaire».

La Corée du Sud a en outre annoncé samedi qu’elle comptait accélérer sur son territoire le déploiement, gelé en juin, du bouclier antimissiles américain Thaad (Terminal High Altitude Area Defense), s’attirant une sévère mise en garde de Pékin qui y est farouchement opposé.

La Chine, principale alliée de Pyongyang, a condamné samedi le tir de Pyongyang en soulignant qu’elle «s’oppose aux violations par la Corée du Nord des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU». Pékin «espère que toutes les parties concernées feront preuve de prudence et éviteront d’intensifier les tensions».

Mais le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson a estimé pour sa part qu’«en tant que soutiens économiques du programme nucléaire balistique» de Pyongyang, Pékin, et également Moscou, portaient une «responsabilité spéciale» dans l’aggravation de cette menace.