Anderlecht bat le RWDM avec un triplé de Frutos dans le Derby des Légendes

La sélection des anciens joueurs du RSC Anderlecht a battu celle des anciens joueurs du RWD Molenbeek, dimanche, à l’occasion du Fan Day du champion de Belgique organisé au stade Constant Vanden Stock. Les Mauve et Blanc ont gagné le Derby des Légende sur le score de 4-0.

Daniel Renders, 62 ans, ancien entraîneur tant du RWDM que d’Anderlecht a été choisi comme entraîneur des Légendes anderlechtoises. Gilles De Bilde, auteur de plus de 30 buts durant ses deux périodes anderlechtoises (1995-1997 et 2001-2003), a provoqué un penalty. Nicolas Frutos, ancien attaquant (2006-2010) et actuel entraîneur-adjoint d’Anderlecht, a marqué des onze mètres, ouvrant le score.

Frutos a doublé la mise après avoir tiré sur la latte. Davy Schollen, gardien d’Anderlecht entre 2006 et 2012, a effectué quelques beaux arrêts. De Bilde a porté le score à 3-0 avant la pause. Frutos a réalisé le triplé en deuxième période.

Du côté du RWDM, on retrouvait entre autres l’ancien Diable Rouge Michel De Wolf, l’assistant du Club Bruges Rudi Cossey et l’entraîneur du Lierse Fred Vanderbiest. L’ancien Diable Rouge Jacques Teugels, lui aussi passé par les deux clubs, s’occupait de diriger cette équipe.

Outre Frutos, Schollen et De Bilde, l’effectif d’Anderlecht comprenait également Oleg Iachtchouk, Patrick Vervoort, Mark De Man et Anil Stoica.

Le RWDM est apparu pour la dernière fois en première division belge en 2001-2002. Le club, champion de Belgique en 1975, a fait faillite. Il a été remis sur pied en 2014 par un groupe de supporters. Le Racing White Daring Molenbeek évoluera cette saison en deuxième division amateurs.