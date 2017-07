Mouscron: un an après, Clément et Manu n'ont pas été oubliés...

Nicolas Rooze

Un an est passé, mais les habitants du quartier du Tuquet n’ont pas oublié. Et ils n’oublieront jamais ! Dans la soirée du mardi 19 juillet 2016, un terrible accident se produit à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de l’avenue de la Bourgogne. Il coûtera la vie à Emmanuel et Clément, deux jeunes garçons du coin. Ces derniers jours, de multiples hommages ont été rendus, en mémoire des deux copains. Ce qui apporte un peu de baume au cœur d’Ann et de Franky, les parents de Manu.