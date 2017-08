Grand Mouscron: Les enfants des plaines en photo

C. P.

Cet été, ce sont plus de 500 enfants qui profitent des activités des différentes plaines communales. Du 3 juillet au 11 août, les 163 animateurs explorent des histoires fantastiques, se maquillent et se donnent à fond pour offrir de belles vacances, pleines de rêves, aux jeunes de 3 à 15 ans. Il faut le voir pour le croire et nous l’avons fait...