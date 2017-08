Projet «Léonidas»: un sacré chantier sur la Gd-place (+photos)

J.K.

Visiblement, on s’active pas mal du côté de la Grand-place et les promoteurs sont en ébullition. Le projet de rénovation du cœur de la cité des Hurlus accélère les choses et notamment au niveau du projet qui verrait la partie allant du Grand Café au Léonidas. Celle-ci sera entièrement rasée et refaite avec notamment de nouvelles cellules commerciales plus accueillantes ainsi que du logement.