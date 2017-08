Virus chez Clarebout: le liste des personnes infectées s'allonge jour après jour

Depuis un peu plus d’une semaine, les urgences des hôpitaux de la région accueillent des salariés de l’entreprise de transformation de pommes de terre Clarebout Potatoes. Pour les mêmes symptômes. Depuis, la liste des personnes contaminées s’est allongée...

Les familles et les ouvriers restent inquiets.

Mercredi dernier, une quinzaine de salariés du site de Neuve-Église de Clarebout Potatoes étaient pris en charge au centre hospitalier d’Armentières. Leurs symptômes : maux de tête, fièvre, courbatures. Toujours les mêmes. Quelques jours plus tard, le nombre des travailleurs de l’usine de produits à base de patates surgelées ou précuites ayant effectué un passage, même bref, à l’hôpital, grimpait à 31.

Hier, un nouveau comptage, officiel, émanant de l’Agence régionale de santé (ARS), côté français a été fait et le résultat est on ne peut plus inquiétant.

