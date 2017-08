La photo, légendée « Petite pause en famille au cœur de l’été et des Abruzzes » le montre en pleine forme, dans un restaurant où il a ses habitudes quand il retourne en Italie. En tellement bonne forme que certaines mauvaises langues prétendent que le visage lisse de M. Di Rupo (66 ans) a bénéficié de l’aide de la chirurgie esthétique.

C’est possible, tout comme il est possible que le visage radieux qu’il affiche soit dû au fait que le président du PS soit soulagé d’être loin des prises débranchées par le cdH et autres contrariétés du même tonneau.