Le joueur de 25 ans a été le dernier à arriver sur les lieux de l’entraînement du club, à la périphérie de Barcelone vers 9h locales, quinze minutes avant l’heure de la convocation. Il est apparu au volant de sa voiture de luxe, l’air sérieux, accompagné de trois amis.

Neymar Jr no se entrena con permiso del técnico #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 août 2017

Une demi-heure plus tard, Neymar est reparti après avoir discuté avec ses coéquipiers. «Le joueur est venu s’entraîner comme prévu et a communiqué à ses coéquipiers qu’il s’en allait», a dit un porte-parole du club à l’AFP. «L’entraîneur lui a donné l’autorisation de ne pas s’entraîner et d’aller s’occuper de son avenir».

L’attaquant brésilien est le grand protagoniste du feuilleton des transferts de l’été, depuis que différents médias ont annoncé que le PSG, propriété d’un fonds souverain qatari, était prêt à payer les 222 millions d’euros de la clause libératoire de son contrat avec le Barça.

Lui reste muet sur son avenir. Il a évité mardi soir les dizaines de journalistes qui l’attendaient à l’aéroport de Barcelone. Il arrivait de Dubai où il avait fait escale après une tournée promotionnelle en Chine.