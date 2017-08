Comines :La Cité de Geuten accueille la Ducasse pour trois jours

Cette année encore, la Cité Geuten organise une Ducasse durant le 2 ème week-end d’août, à l’avenur du château. Le comité de la Ducasse propose trois jours de détente et de musique pour passer un moment convivial en famille ou entre amis.

C. P.

Chaque année, la Cité Geuten organise une Ducasse de plusieurs jours. Les vendredis 11, samedi 12 et dimanche 13 août, la plaine de jeu de la cité de Geuten accueille les riverains et les fans de musique, de brocante et de jeux, pour un week-end exceptionnel.

Pour tout savoir sur cette Ducasse, c’est ici.