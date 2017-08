Après Anvers en juin et Charleroi en juillet, Namur est donc la troisième adresse de Burger King. D’ici la fin de l’année 2017, huit restaurants de la chaîne devraient avoir ouvert leurs portes dans le plat pays.

Le mystère avait longtemps plané autour de l’arrivée de la marque au Whopper en Belgique. Le groupe Bertrand, qui avait racheté Quick en 2015, avait revendu un an plus tard les restaurants de Belgique et du Luxembourg, pour se concentrer sur le marché français. Le groupe QSR Belgium avait ainsi racheté en septembre 2016 les restaurants Quick des deux pays ainsi que la master franchise de Burger King pour la Belgique et le Luxembourg. Quick Restaurant est devenu à cette occasion Burger Brands Belgium.