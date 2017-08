Quelle Sécurité sociale voulons-nous ?

Est-il possible de parler de Sécurité sociale autrement ? C’est ce que souhaite faire la plateforme « Prenons soin de nous », initiée par Solidaris. Mise en ligne ces derniers jours, elle poursuit plusieurs objectifs. « L’idée, c’est vraiment de parler de la Sécurité sociale autrement », explique Kevin Mauconduit, chargé de projet chez Solidaris. « Plusieurs enquêtes ont montré que la Sécurité sociale est largement inconnue du grand public et que, quand les gens en parlent, c’est souvent avec une image négative et abîmée qui se calque sur des questions budgétaires. Ce discours politique n’en parle que comme d’un budget. Or, la Sécurité sociale a une vocation toute autre », ajoute-t-il.

Des infos différentes

D’où la création de cette plateforme en plusieurs parties. Une partie explicative, d’abord, sur ce qu’est la Sécurité sociale et les 7 piliers qui la composent : les soins de santé, le chômage (le pilier probablement le plus décrié), les pensions (celui qui bénéficie du plus gros budget), les congés payés (celui qu’on oublie le plus facilement), les allocations familiales (très important et qui pourrait être amélioré, étant donné que le modèle familial a beaucoup changé ces dernières années), les maladies professionnelles et les accidents de travail. « La plateforme explique le pourquoi de leur existence et à quoi ils servent. Ce sont surtout des informations différentes de ce qui existe qu’on veut montrer », précise encore Kevin Mauconduit.

« A travers cette plateforme, on raconte également l’histoire de la création de la Sécurité sociale, à nos jours, de manière très interactive. Nous avons fait beaucoup de recherches pour arriver à ce résultat, récolté des documents d’archives… Nous voulions vraiment proposer quelque chose d’accessible à tous qui rappelle les origines et ce qui a conduit à la création de la sécurité sociale », précise-t-il encore. Une ligne du temps interactive et facile à lire plante le décor et explique clairement comment tout a démarré et où nous en sommes aujourd’hui à ce sujet.

Témoignages demandes

Et puis, il y a la partie centrale du site, celle où les concepteurs du site sont partis à la rencontre de gens « ordinaires » qui partagent leur expérience et leur lien avec la Sécurité sociale. On découvre Mélissa, éducatrice spécialisée qui travaille avec des personnes handicapées, Jean-Luc qui a un job dans le secteur hospitalier et qui explique le rôle de la sécurité sociale en cas d’hospitalisation ou encore Véronique, qui évoque les indemnités que l’on perçoit quand on a une maladie de longue durée. L’idée étant, pour la plateforme, de proposer le plus grand nombre de témoignages les plus variés possibles pour créer une communauté de personnes qui suivent le site et créent le débat. Notons qu’il y a également un onglet qui permet de proposer son témoignage. Si, vous aussi, vous avez un témoignage intéressant et éclairant à propos du rôle de la sécurité sociale et plus largement de la solidarité dans notre société, faites-le savoir.

Amusez-vous également à tester vos connaissances à propos de la Sécurité sociale pour découvrir votre indice solidaire !

A découvrir sur www.prenonssoinsdenous.be