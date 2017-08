Match amical: le RFC Tournai trébuche au Pays-Vert

Le nouvel entraîneur pouvait compter sur Selim Benaïssi, retenu par son boulot ces dernières semaines. Le coach faisait confiance à la même défense que samedi avec Delcercq dans les buts, Morain à gauche, Berthe et Preseaux dans l’axe et Sahnoune à droite.

Privé d’Axel Pio, Carl Deviaene alignait Benaissi dans le milieu du jeu avec Arthur De Coninck et Jordan Ceran. Hustache et Denays, très remuant, assuraient eux l’animation sur les flancs alors que Martinod prenait place en pointe. Tournai prenait le contrôle de la rencontre d’entrée et se créait quelques occasions sans pour autant conclure. Benaissi, bien en jambes, trouvait le poteau après 5 minutes.

Les échanges s’équilibraient mais Tournai ouvrait le score à la demi-heure. Sur un corner, la reprise d’Hustache était repoussée par Bare mais Préseaux suivait bien l’action (0-1). Dans la foulée, les joueurs locaux réagissaient et égalisaient via Thulier qui trompait Declercq d’une belle frappe. Le portier tournaisien sortait encore quelques ballons chauds mais les deux formations rentraient aux vestiaires dos à dos. En 2e mi-temps, Carl Deviaene faisait tourner son effectif mais le rythme du match baissait. A 15 minutes du terme, Van Wynsberhge stoppait fautivement Pot dans le rectangle et Delferiere convertissait le penalty pour donner la victoire au Pays-Vert (2-1).