Villers-le-Bouillet : «Princesse» a été massacrée par un American Staff (photos)

Attristée, une voisine raconte : « j’ai vu débouler une fusée blanche qui s’est jetée sur le bichon et en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, c’était terminé ...». Le coeur et les poumons ont été transpercés : le bichon n’a eu aucune chance. On voit d’ailleurs bien la trace des crocs sur l’animal, qui témoignent de la puissance de la gueule.

« Maintenant, nous avons peur qu’il s’en prenne aux enfants », ajoute Brigitte, qui compte porter plainte à la police. Le vétérinaire du quartier partage cet avis et s’inquiète de cette situation qu’il juge dangereuse :« Même s’il ne part en vadrouille que dix minutes tous les deux mois, c’est de trop. C’est comme si on avait un tigre et qu’on oublie de fermer la barrière. »

