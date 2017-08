Bruxelles: la police cherche à identifier un homme retrouvé inconscient

Il s’agit d’un homme d’origine nord-africaine et âgé d’environ 30 ans. Il est de corpulence athlétique, a les cheveux courts et foncés et porte un bouc. Au moment de sa découverte, il portait un jean, une chemise à motifs et une veste matelassée noire.

Les enquêteurs sont à la recherche de précieux témoins qui auraient vu ou qui auraient été en contact avec cet homme. Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800.30.300. Vous pouvez également réagir via email : avisderecherche@police.belgium.eu.