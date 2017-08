Basècles: des cochons de plein air nourris à la «bière»

Exit l’image de ces hangars industriels dans lesquels on compte plusieurs centaines de cochons à l’hectare, qui n’ont jamais vu la lumière du jour ! Dans la prairie des Amorison, les porcelets prennent le temps de grandir… et de courir en toute liberté. Ils sont même chouchoutés par le maître des lieux qui s’en occupe trois fois par jour : un élevage exigeant mais qui passionne l’exploitant des lieux, Luc Amorison. « L’idée d’élever des cochons en plein air est venue très naturellement », avoue celui qui se définit comme un paysan. « Nous fabriquons toute sorte de produits dérivés du lait, notamment du beurre et du fromage. Ce qui nous laisse du lait écrémé et du sérum, des sous-produits qu’il était vraiment dommage de jeter ou de vendre à des laiteries. À la place, l’idée était de les valoriser ». La ferme Amorison produit également des céréales, ce qui entrait parfaitement dans l’alimentation des cochons. « C’est comme cela qu’on s’est lancé », confirme Luc. « On a huit truies et un verrat. Après, le nombre de porcelets fluctue en fonction de la saison. Cela reste un petit élevage ».

Actuellement, ils sont une grosse trentaine à s’ébattre librement sur les cinq hectares de verger mis à leur disposition : « Ils vivent quasi à l’état sauvage… Ils ont une mare pour se rafraîchir quand il fait chaud. On les laisse aussi jusqu’à huit ou dix semaines auprès de leur mère, au point qu’elle est même presque soulagée quand ils partent, parce qu’ils deviennent trop costauds. En industrie, ce chiffre est réduit à 4 semaines et à six en agriculture biologique ».

Heureux, les cochons ont même droit à leur petit verre de bière quotidien… « On récupère les fonds de cuve, riches en levure, de la Diôle, la brasserie de mes cousins, pour laquelle on produit de l’orge d’ailleurs », explique Luc. « Cela évite d’utiliser des compléments alimentaires chimiques et permet de valoriser, une nouvelle fois, un sous-produit ».

Bien sûr, dans ce petit paradis des cochons, l’issue est… inéluctable. « Je les conduis moi-même à l’abattoir d’Ath, je les accompagne jusqu’au bout. On a voulu qu’ils soient bien jusque-là, ce n’est pas pour les stresser… ». Et de toutes ces attentions, résulte une viande délicate, tout en muscle, pas en graisse… que la ferme vend sur commandes essentiellement. Petite production oblige…

Sarah Courcelle

www.fermeamorison.com

L’intégralité de cet article dans nos éditions digitales