Thomas l'a confirmé: il n'est plus en couple avec Nabilla

En début de semaine, le blogueur Jeremstar, souvent bien informé, annonçait que le couple entre Nabilla et Thomas battait de l’aile. Des propos qui ont été confirmés par l’ancien candidat de Secret Story. Le couple le plus célèbre de la téléréalité n’est plus !

Jeremstar disait vrai. En début de semaine, le blogueur affirmait que plus rien n’allait entre Thomas et Nabilla, le célèbre couple emblématique de la téléréalité : « Nabilla est au plus mal et clairement à bout actuellement, prise entre ses sentiments pour Thomas et sa frustration de ne pas pouvoir concrétiser ses rêves de famille », expliquait-il sur son blog.

La séparation n’en était alors qu’au stade des rumeurs. Mais ces denières ont été confirmées ce jeudi, suite aux propos de Thomas au site Non-Stop-People : « Jeremstar dit vrai » a-t-il indiqué, sans en dire plus et donc sans préciser s’il s’agissait d’une séparation temporaire ou définitive.