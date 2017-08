Un impressionnant accident de la circulation s’est produit ce jeudi midi sur la route de Bambois, entre Fosses-la-Ville et Bambois. Une conductrice est légèrement blessée et a été transportée en milieu hospitalier. Le deuxième conducteur est légerement blessé.

La circulation sur la route de Bambois, entre Fosses-la-Ville et Bambois, a été quelque peu perturbée, ce mercredi midi, à hauteur du carrefour formé avec les rues du Tisserand et du Try al Hutte.

Une impressionnante et violente collision s’est produite entre une Volkswagen Polo, avec une femme à bord, et une Peugeot, conduite par un jeune homme.

D’après les premières constatations des policiers de la zone Entre-Sambre et Meuse, la Peugeot, venant de la rue du Try al Hutte, n’aurait pas respecté le STOP et aurait percuté la VW Polo qui se dirigeait vers Fosses-la-Ville.

> La collision a été très violente, en témoignent les nombreux débris présents sur la route (photos).

> Deux blessés sont a déploré, la conductrice a été emmenée en ambulance.