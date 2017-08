Dottignies :Les XII travaux de Dotto dans la bonne humeur

C. P.

Samedi, la confrérie des porteurs de Géants a prévu des activités pour les XII travaux de Dotto, en hommage au comte Dotto, seigneur et fondateur de la ville de Dottignies. Cette journée s’annonce festive et commence à 8h avec l’accueil des équipes de quatre joueurs. Elle se termine au soir avec la remise des prix. « Tout se fait dans la convivialité et la bonne humeur », assurent les organisateurs.