Météo: nouvelle journée instable malgré des températures agréables

Il fera toujours assez venteux avec d’abord quelques averses ce vendredi. L’après-midi, l’IRM prévoit le retour d’un temps plus sec et plus lumineux à partir de l’ouest. Les maxima atteindront 18 degrés en Ardenne et entre 20 et 23 degrés ailleurs.

Ce vendredi, les champs nuageux seront prédominants et même parfois porteurs de quelques averses. L’après-midi, le risque d’averses diminuera depuis l’ouest et les éclaircies gagneront du terrain au fil des heures. Les maxima varieront entre 18 degrés en Ardenne et 21 ou 23 degrés en plaine. Le vent sera encore bien présent. Il soufflera depuis le secteur sud-ouest à ouest et sera modéré à assez fort dans l’intérieur des terres et assez fort à fort à la côte. Des rafales de 50 à 60 km/h seront encore possibles.

Durant la nuit de vendredi à samedi, l’IRM prévoit d’abord de larges éclaircies. Ensuite, la nébulosité augmentera depuis le sud et il pourra tomber un peu de pluie au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima s’échelonneront entre 10 degrés dans les vallées de l’Ardenne et 16 degrés à la côte.

Samedi, il pleuvra en Ardenne et il fera instable ailleurs avec risque d’averses.

Dimanche et lundi, on attend un temps sec et calme avec du soleil et des nuages en alternance.