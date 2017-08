Un Chiévrois aux Jeux Olympiques des pompiers à Los Angeles

Un Chiévrois de 34 ans va représenter la Belgique aux World Police & Fire Games 2017 de Los Angeles qui sont en quelque sorte les Jeux Olympiques de la police et des pompiers. Seul Wallon de la délégation belge des pompiers, Gilles De Wulf va concourir dans quatre disciplines particulièrement costaudes, où il faut notamment grimper un immeuble de plusieurs dizaines d’étages en tenue de pompier et avec appareil respiratoire. Employé au restaurant montois le Brasse-Temps, il espère devenir pompier professionnel.

Ce vendredi, Gilles De Wulf décolle de Zaventem en compagnie de vingt autres collègues des zones de secours d’Anvers, Asse et Fluvia (Courtraisis). Direction : Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis, où se tiennent les World Police & Fire Games (WPFG), un événement sportif qui, tous les deux ans, réunit 12.000 pompiers, agents de police et agents de douane en provenance du monde entier. « C’est en quelque sorte les Jeux Olympiques des hommes du feu et des forces de l’ordre », précise Gilles, pompier volontaire à la caserne de Chièvres, l’entité où il est aujourd’hui domicilié.

Découvrez les motivations de Gilles, sa passion pour le métier de pompiert et son goût pour le risque dans notre édition numérique.