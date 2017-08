René Weiler, entraîneur d'Anderlecht: "Thomas Vermaelen pourrait bien nous aider"

Depuis le départ de Bram Nuytinck à l’Udinese et l’éventuel de Kara Mbodji, Anderlecht est la recherche d’un nouveau défenseur. Les noms de Laurent Ciman et Thomas Vermaelen ont été cités. En conférence de presse, René Weiler a confirmé l’intérêt qu’il porte au joueur de l’AS Roma. « Pour l’instant, on a Kara, qui a beaucoup d’expérience, on a Uros Spahic, on a Hannes Delcroix, qui est encore très jeune et qui a besoin de temps, et on a aussi Olivier Deschacht, qui est plutôt en fin de carrière, a précisé l’entraîneur suisse du RSCA. Si je dois privilégier un défenseur central qui pourrait nous aider assez vite vu les nombreux matches qui nous attendent, il est clair qu’on cherche quelqu’un qui a déjà évolué à un certain niveau. Un joueur comme Thomas Vermaelen pourrait bien nous aider ! »