L'autoroute A11 qui relie Bruges et Knokke ouvrira pour la première fois le 26 août

La nouvelle autoroute A11, qui relie Bruges et Knokke en Flandre occidentale, sera inaugurée de manière «festive» le 26 août, annonce vendredi l’Agence flamande des routes et de la circulation.

L’autoroute la plus chère de Flandre est presque terminée. Un exploit car le trajet entre Bruges et Knokke-Heist compte trois sorties, neuf écopassages (pour aider la faune à traverser) et 15 kilomètres de nouvelles pistes cyclables. La pièce maîtresse réside en des ponts mobiles au dessus du canal Baudouin, unique en Europe sur une autoroute.

Le 26 août, quelques jours avant l’ouverture aux utilisateurs, un accès festif est prévu de 11h00 à 17h00. Après l’inauguration officielle du pont par le ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics, Ben Weyts (N-VA), les visiteurs pourront emprunter la nouvelle A11 à vélo, à pied ou en petit train.

L’A11 a été construite pour remplir trois objectifs: permettre un meilleur accès au port de Zeebrugge, améliorer la qualité de vie dans la région et l’ouverture au tourisme. La première pierre a été posée en mars 2014, par Hilde Crevits (CD&V), ministre de la Mobilité à l’époque. Les travaux devaient durer jusqu’à la fin 2017 mais pourront déjà se terminer à la fin de cet été. Ce trajet d’une dizaine de kilomètres aura coûté la bagatelle de 674 millions d’euros.