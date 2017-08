Mouscron:La bière s'émancipe et la demande augmente chaque année

Le vendredi 4 août, le monde entier fêtait le Journée Mondiale de la bière. Et la Belgique est l’un des plus gros producteurs de boissons houblonnées. Avec la Béquin, confectionnée à Mouscron et la brasserie De Ranke qui s’exporte à l’international, l’entité de Mouscron possède deux perles en la matière.

Jalil Lahrichi et Thomas Mulliez se connaissent depuis de nombreuses années. « Nos femmes sont cousines, mais nous sommes amis depuis plus longtemps ». Alors, parfois les sujets de conversation partent dans tous les sens. « Nous prenions un verre ensemble et on s’est posé la question suivante : pourquoi ne pas créer notre propre bière ? ». Ces deux passionnés ont donc décidé de mettre ce beau projet à exécution.

Pour tout savoir, rendez-vous sur la plateforme numérique.