Canicule prolongée en France où quinze départements restent en vigilance orange

La canicule sera encore et toujours présente samedi dans le Sud-Est où quinze départements restent en vigilance orange canicule, le reste du pays connaissant le plus souvent un temps nuageux, indique Météo-France.

La vigilance «canicule’ concerne: Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Drôme (26), Gard (30), Hérault (34), Isère (38), Pyrénées-Orientales (66), Rhône (69), Var (83) et Vaucluse (84).

La fin du phénomène est prévue au plus tôt dimanche matin.

Ailleurs, du Sud-Ouest au Nord-Est, le ciel sera couvert dès le matin, avec des pluies faibles de Champagne-Ardenne et Lorraine jusqu’au Berry et la Bourgogne, des averses plus marquées et localement accompagnées de tonnerre de l’Aquitaine au Massif central, ainsi que sur les Pyrénées.

L’après-midi, les averses parfois orageuses gagneront du sud de l’Aquitaine au Massif central jusqu’au Jura et au nord de Rhône-Alpes, ainsi que la chaîne pyrénéenne. En revanche du nord de l’Aquitaine jusqu’au Grand-Est, les pluies s’estomperont et feront place à des éclaircies.

Sur le nord-ouest du pays, la journée sera plus calme avec de belles périodes ensoleillées et quelques nuages inoffensifs, excepté un risque d’averses près de la frontière belge.

Du Languedoc-Roussillon à PACA ainsi qu’en Corse, la chaleur va se maintenir. Les minimales ne descendront pas en-dessous de 20 à 26 degrés, localement 27 ou 28 degrés. Après une matinée très ensoleillée, les maximales amorceront une légère baisse et iront de 30 à 36 degrés du Lyonnais à la moyenne vallée du Rhône, tandis que plus au sud les maximales atteindront encore 34 à 38 degrés sur le Languedoc, PACA et la Corse, localement 40 ou 41. L’après-midi, des nuages gagneront le Languedoc-Roussillon et quelques averses orageuses seront possibles. En fin de journée tramontane et mistral se lèveront, soufflant jusqu’à 70 à 80 km/h en rafales.

Les températures minimales iront de 11 à 15 degrés sur le quart nord-ouest, de 15 à 21 degrés ailleurs. Les maximales seront en baisse, avec 18 à 22 degrés près de la Manche, 20 à 26 degrés ailleurs, 25 à 30 de l’Alsace jusqu’à l’est de Midi-Pyrénées.

Températures relevées vendredi à 16h00, suivies des minimales prévues pour la nuit de vendredi à samedi:

Lille : 23/15

Paris : 26/16

Strasbourg : 27/17

Brest : 21/13

Bordeaux : 28/18

Nantes : 20/13

Toulouse : 32/21

Lyon : 32/21

Clermont-Fd : 29/18

Marseille : 38/26

Ajaccio : 33/23