Situation critique pour ce couple d'Estaimpuis et ses trois enfants: à la rue, ils sont obligés de vivre dans leur voiture

La situation est urgente pour Jean-Eddy et Jessica à Estaimpuis. Depuis lundi, ce couple originaire de Mouscron vit avec ses trois enfants dans son monospace. Une précarité inquiétante pour la famille, à la rue depuis cinq jours.

Jean-Eddy, Jessica et leurs trois enfants dorment dans leur voiture depuis le 31 juillet

Timéo, trois ans, n’a pas encore l’âge de comprendre la situation. Pour Maëlle et Célia, les deux premiers enfants du couple, c’est déjà différent. À sept et huit ans, les deux filles se doutent que quelque chose ne se passe plus comme prévu pour leurs parents.

Depuis lundi, cette famille au complet dort dans un monospace, en attendant de trouver une solution qui pourrait leur permettre de mettre fin à ce dortoir improvisé. « Pour eux, c’est un peu comme au camping. C’est les vacances » résume Jean-Eddy, le père. « Mais ça ne dure qu’un temps. Ils trouvaient tous les trois ça marrant la première nuit. Maintenant, ils commencent à être fatigués et à trouver ça louche. »

Depuis plusieurs mois, la situation du couple n’a jamais cessé d’empirer…

> La famille tente de manger chaud et de se laver tous les jours.

> Au CPAS, le dossier prend du temps.