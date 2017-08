Mardi, cela fera quinze jours que trois Binchois sont retenus à Agadir. Malgré des nombreuses promesses et des discours parlant plutôt d’arrangement, le dossier est bloqué et le Procureur évoque désormais des possibilités d’incarcération.

La famille Timmermans au complet : les deux fils et le papa retenu, la maman et la petite soeur.

Marjorie est excédée. Elle a passé au moins cent coups de fil pour essayer de trouver une solution. Mais rien ne bouge. Elle est rentrée à la maison, mais ses « hommes » sont toujours coincés au Maroc. Le papa et ses deux fils de 16 et 20 ans sont accusés d’avoir blessé un animateur de leur hôtel.

« Tous les jours, on leur promet une solution mais on les mène en bateau : des rendez-vous annulés, des coups de fil infructueux, des promesses non tenues. Résultat : mardi, cela fera quinze jours qu’ils sont là-bas. », s’exclame la Binchoise.

Ce vendredi soir, le papa et ses deux fils ont encore rencontré leur avocat. Mais celui-ci ne leur a pas donné de bonnes nouvelles.

