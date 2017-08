Kevin et Jonathan Borlée qualifiés pour les demi-finales du 400m

Kevin a assuré sa qualification en terminant 3e de la première série des qualifications en 45.09 derrière Fred Kerley (USA) et Lalonde Gordon (Trinité et Tobago), mais devant le Tchèque Pavel Maslak (45.10).

Jonathan, recordman de Belgique en 44.43, a quant à lui dû attendre la dernière des six séries pour connaître son sort. Quatrième de la 4e série en 45.70, il a signé le sixième temps de repêchage. Il a été devancé dans sa série par le Bahaméen Steven Gardiner (44.75), l’Américain Wilbert London III (45.10) et l’Irlandais Brian Gregan (45.37). Les trois premiers de chacune des six séries et les six meilleurs temps de repêchage avaient droit à une place en demi-finale.

C’est la quatrième fois de leur carrière que les deux frères se retrouvent ensemble en demi-finale du 400m d’un championnat du monde. Kevin et Jonathan ont tous les deux couru au-dessus de leurs meilleurs chronos de la saison réalisés à Madrid en juillet dernier qui sont respectivement de 44.79 et 45.09.

Le Botswanais Isaac Makwala (44.55) a réalisé le meilleur temps de ces séries devant le Bahaméen Steven Gardner (44.75) et un autre Botswanais Baboloki Thebe (44.82).

Le champion olympique et recordman du monde (43.03) sud-africain Wayde Van Niekerk a remporté la deuxième série en toute décontraction (45.27).

Les demi-finales sont prévues dimanche alors que la finale est programmée pour mardi.