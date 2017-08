Mouscron-Charleroi (Direct 1-3): Bolingi marque sur penalty

Le Sporting Charleroi se déplaçait samedi à Mouscron dans le cadre de la deuxième journée de Pro League. À peine le match lancé, les Zèbres dictaient déjà le rythme et ouvraient le score sur un but contre son camp de Godeau (3e). Sur un centre de Diandy, le défenseur mouscronnois déviait la balle et trompait par la même occasion son gardien. À la demi-heure de jeu, les carolos faisaient pression dans le camp adverse et trouvaient le chemin des filets pour la deuxième fois (29e). Un but, tombé du ciel, de Lukebakio permettait aux visiteurs de prendre une petite avance au score. David Pollet donnait un avantage considérable à son équipe en convertissant un penalty (43e). Alors que la mi-temps approchait, les Hurlus lançaient une dernière offensive. Accroché dans le rectangle, Olinga réclamait un penalty. L’arbitre de la rencontre, Wim Smet, décidait, après avoir eu recours à la vidéo, d’accorder la faute. Bolingi se chargeait de réduire l’écart au tableau en convertissant le penalty (49e).