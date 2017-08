Jogging: Pierre Potteau remporte la Course des Sources pour la septième fois

Rédaction en ligne

Sur les 525 participants de la course des sources, il y en a qui viennent déguisés pour passer un moment convivial et ceux qui viennent pour la gagne. Pierre Potteau fait incontestablement partie de cette deuxième catégorie. Le Français s’est imposé en surclassement sur une épreuve qu’il apprécie et à laquelle il participe toujours avec plaisir : « C’est vrai que l’esprit est bon, le parcours magnifique et quand la victoire est au bout, que demander de plus ? ».