Euro 2017 de basket: la Belgique s'impose face à l'Allemagne

Les Red Lions se sont imposés de justesse en match de préparation en vue de l’Euro de Basket en Finlande. Ils rencontreront l’Espagne et la Tunisie pour deux nouveaux matchs de préparation.

L’équipe nationale masculine de basket-ball s’est imposée en Allemagne, samedi à Erfurt, sur le score de 69-71, en match de préparation. Les Belgian Lions sont entrés dans leur dernière phase préparatoire avant l’Euro de basket, qui se jouera du 31 août au 17 septembre en Finlande, Israël, Roumanie et Turquie.

Les Belgian Lions, sans Sam Van Rossom et Matt Lojeski, de retour de blessure, et Maxime De Zeeuw, qui a assisté à la naissance de son fils, se sont imposés au terme d’une rencontre disputée. À la mi-temps, les troupes d’Eddy Casteels menaient de 2 points (30-32) et ont signé un bon troisième quart-temps (47-53). Malgré un ’money time’ à l’avantage des Allemands, les Belges ont conservé deux petites longueurs d’avance au moment de la sirène finale.

Dimanche, la sélection nationale se rendra à Tenerife, où deux nouvelles rencontres de préparation, contre l’Espagne et la Tunisie, sont au programme d’ici jeudi prochain. À noter que la Belgique jouera, le 23 août prochain à Forest National, une rencontre amicale contre l’Espagne, championne d’Europe en titre.

La semaine dernière, les Belgian Lions étaient en stage en Islande, où ils se sont inclinés à deux reprises face aux locaux, 83-76 et 85-70.

À l’Euro, les Belges sont tombés dans le groupe B et défieront à Istanbul, en Turquie, la Grande-Bretagne (1/9), la Lettonie (2/9), la Russie (4/9), la Turquie (5/9) et la Serbie (7/9). Les quatre premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale.