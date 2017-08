Nafissatou Thiam 2e au terme de la première journée de l'heptathlon des Mondiaux: «Je suis contente...»

Deuxième à l’issue de la première journée de l’heptathlon des Mondiaux d’athlétisme de Londres, samedi soir, Nafissatou Thiam était très sereine et satisfaite. «La première journée était bonne. Je n’ai pas commis d’erreur. J’ai de bons points (29 de plus qu’à Rio mais 42 de moins qu’à Götzis, ndlr).»

Apprenant que l’Allemande Carolin Schäfer l’avait détrônée de la première place pour 22 points (4.036 contre 4.014) à l’issue du 200 m, la dernière épreuve de cette première journée, Thiam n’a pas changé d’opinion. «Je ne fais pas du tout attention à la place après la première journée, que je sois première, troisième ou vingt-cinquième, ce n’est pas important.»

Nafissatou Thiam était déjà 2e à Rio (derrière Ennis-Hill) et à Götzis (derrière Johnson-Thompson) au terme des quatre première épreuves avant de s’imposer à l’issue de la seconde journée.

Evoquant la journée de samedi: «Les haies étaient bonnes. Je deviens de plus en plus constante à la hauteur. C’est la constance qu’il faut avant de battre son record. Dommage à 1m98. Au poids, 15m17 c’est bon, malgré que je ne sois pas assez rentrée à la fin de mon essai. Dans le 200 m, je suis bien revenue sur la fin. J’ai mieux géré qu’à Götzis.»

Nafissatou Thiam a très brièvement évoqué le programme de dimanche. «La longueur sera importante. Si je peux faire 6m45, cela sera bon.»

«Maintenant, je suis pressée de rentrer, de manger et d’aller dormir.»

Ses résultats samedi ont été les suivants: 13.54 au 100 m haies (v: 0,0 m/s) (1.044 pts, 11e), 1m95 au saut en hauteur (1.171, 1e/2.215 pts, 1e), 15m17 au lancer du poids (872, 1e/3.087 1e) et 24.57 au 200 m (927, 14e/4.014, 2e).

Elle compte 22 points de retard sur l’Allemande Carolin Schäfer et 109 d’avance sur la Cubaine Yorgelis Rodriguez.

Lors de ses deux précédents heptathlon qui l’ont placée au sommet de la discipline et qui lui avaient permis de battre le record de Belgique, la Namuroise possédait 49 points d’avance sur Schäfer à Rio en 2016 et 3 à Götzis en 2017. Son avantage sur Rodriguez était de 168 au Brésil et de 230 points en Autriche.

Au terme de ces deux compétitions, Thiam avait précédé l’Allemande de 270 unités aux Jeux et de 177 points à l’Hypo-meeting. La Cubaine avait été reléguée à 329 points à Rio et à 567 points à Götzis.