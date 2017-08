Un enfant de 13 ans y a en effet perdu la vie tandis que son père, âgé de 56 ans, a été grièvement blessé, indique la police de Tuttlingen, dans le sud-ouest du pays, dimanche sur son site internet. Les victimes sont originaires de Rixensart (Brabant wallon), a confirmé son porte-parole Marcel Ferraro à Belga.

La famille belge se trouvait dans un minibus transportant sept personnes, deux adultes et cinq jeunes, qui circulait en direction de la Belgique entre Empfingen et Horb. On ignore encore si elles étaient toutes membres d’une même famille. Le père et le fils viennent de Rixensart mais des gens originaires d’Yvoir et Braine-l’Alleud figuraient également parmi les passagers, selon le porte-parole de la police.

Pour une raison inconnue, leur véhicule s’est déporté sur la droite de la chaussée, avant d’entrer en collision avec un panneau de signalisation puis la glissière de sécurité quelques dizaines de mètres plus loin. Le minibus a fini sa route contre un arbre. Les pompiers ont alors dû en désincarcérer les occupants.

Il n’y avait cependant plus rien à faire pour l’enfant de 13 ans. Le père, qui conduisait le véhicule, a, lui, été grièvement blessé. Les autres passagers ne souffrent, pour leur part, que de légères blessures.

Un expert a été désigné pour déterminer les circonstances de l’accident, précise la police allemande. Une bande de circulation a dû être fermée en direction de Stuttgart et de nombreux services de secours ont été dépêchés sur les lieux.

Il y a quelques jours, un camping-car belge avait déjà été impliqué dans un grave accident de la route. Le père de famille y avait perdu la vie tandis que sa femme et son fils avaient été grièvement blessés et sont depuis lors maintenus dans le coma.