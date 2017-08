Pro League: l'Antwerp inflige sa troisième défaite en quatre matches à La Gantoise (0-1)

La Gantoise s’est inclinée à domicile face à l’Antwerp dimanche dans le cadre de la deuxième journée de la Jupiler Pro League (0-1). Reda Jaadi a inscrit l’unique but de la rencontre (37e). C’est la troisième défaite en quatre matches toutes compétitions confondues pour les Buffalos, qui occupent la dernière place du classement avec Lokeren et Eupen, qui se déplace au Club Bruges en fin de soirée. L’Antwerp, dont la dernière victoire à Gand remonte à 23 ans, occupe la 4e place avec 4 points.

Manifestement, cela tâtonne à La Gantoise où Hein Vanhaezebrouck a apporté six changements par rapport à l’équipe éliminée en Europa League jeudi à Altach (3-1). Deux défenseurs ont carrément fait leurs débuts : le Tunisien Dylan Bronn et le Colombien Deiver Machado. Le début de rencontre a été costaud avec pas mal de fautes dont celle d’Aleksander Corryn sur le nouveau Buffalo Mamadou Sylla (4e). Le sifflet de l’arbitre, Laurens Visser, avait déjà bien chauffé lorsqu’il a sorti sa première carte jaune pour Geoffry Hairemans (13e). Ce début furieux a toutefois été égayé par un ballon en profondeur de Danijel Milicevic (15e) et une ouverture précise de Bronn pour Yuya Kubo (23e).

L’Antwerp est toutefois passé près du but quand Jaadi a vu que Yannick Thoelen était trop avancé et a tenté sa chance des 40 mètres. Le troisième gardien gantois a reculé mais a quand même été surmonté par le ballon, qui a heurté la transversale et le montant sans rentrer dans le but (24e).

S’il n’a pas marqué un but d’anthologie, l’attaquant anversois a tout de même profité d’une mauvaise relance d’Enderson Esiti pour ouvrir la marque (37e, 0-1).

À la reprise, Samuel Kalu et Samuel Gigot ont pris la place d’Esiti et de Birger Verstraete. Cette manœuvre n’a pas déstabilisé l’Antwerp, résolument tourné vers la défensive. À chaque tir mal cadré de Brecht Dejaegere (62e) ou de Sylla (77e), la frustration a augmenté chez les Buffalos. Kubo lui a fait atteindre des sommets lorsqu’il n’a pas mis au fond un ballon que Sinan Bolat lui avait renvoyé dans les pieds sur un coup franc (83e).