Péruwelz: 100% folle, cette Course des Sources (photos et vidéos)

Bien sûr, il y a ceux qui participent pour la gagne... et ceux qui y vont pour l’amusement. C’est la seule course du genre où de vrais champions courent aux côtés d’un spiderman qui a visiblement abusé de la gonflette et où les ravitos classiques succèdent à ceux où l’on se régale de petits fours et de vin... La course des sources, c’est le sport bien sûr, mais aussi le folklore!