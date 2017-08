Le trafic des trains a été interrompu dimanche soir entre Ostende et Bruges en raison d’un accident de personne.

Vers 19h45, un train de voyageurs circulant entre Ostende et Welkenraedt a été arrêté hauteur de Jabbeke. Les 600 voyageurs sont évacués via un service de bus, ont indiqué la SNCB et Infrabel.

Le train n’est pas très éloigné de la gare de Jabbeke, selon le porte-parole d’Infrabel, Frédéric Sacré.

Le trafic ferroviaire a été suspendu dans les deux directions entre Ostende et Bruges. Un service de bus a été mis en place. Les voyageurs qui se trouvent à la Côte sont invités à emprunter le tram vers Knocke, Blankenberge ou Zeebruges, d’où partent des trains vers Bruges.